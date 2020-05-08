также в разделеПроисшествия
С начала года в пожарах погибли 740 украинцев 12
В Одессе обрушился жилой дом 21
В ВСУ коронавирусом заболели еще 4 человека 32
Коронавирусом заразились 2758 украинских медиков 14
В Украине за сутки COVID-19 заболели 504 человека 20
Обострение на Донбассе: 21 обстрел, ранены 6 военных 20
В Днипре от инфицированной COVID-19 женщины заразились 35 человек 23
В Харькове осквернили постамент на площади Героев Небесной сотни 62
В Украине 881 ребенок заболел коронавирусом 15
В психбольнице на Волыни – вспышка коронавируса 14
В Украине за сутки – более 500 новых случаев COVID-19 56
Ливни полностью не затушили пожары на Полесье 21
Силы ООС уничтожили двух и ранили трех боевиков 20
Детей на Харьковщине засыпало песком, погибла 8-летняя девочка 21
Под Одессой иностранное судно сбросило в море 8 тонн пальмового масла 28
Боевики 15 раз нарушили режим тишины, ранен 1 военный 10
Коронавирусом заразились 2550 украинских медиков 12
В Украине зафиксировано 487 новых случаев COVID-19 59

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр штаба.

«Враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат», - сообщили в штабе.

Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В ответ подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Как сообщал ForUm, за минувшие сутки на Донбассе ранены 6 военных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
9
Теги