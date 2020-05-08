Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр штаба.

«Враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат», - сообщили в штабе.

Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В ответ подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Как сообщал ForUm, за минувшие сутки на Донбассе ранены 6 военных.