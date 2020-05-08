Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино, сообщает пресс-центр штаба.
«Враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат», - сообщили в штабе.
Вследствие обстрелов были ранены трое украинских защитников. Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
В ответ подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.
Как сообщал ForUm, за минувшие сутки на Донбассе ранены 6 военных.
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