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Прокуратурой Харьковской области совместно с полицией проводятся обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по установке освещения в городе по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается.
ForUm

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