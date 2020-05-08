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По состоянию на 7:00 8 мая в Киевской и Житомирской областях продолжается ликвидация отдельных очагов тления торфяников, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на Киевщине силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

В Житомирской области 7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района.

Подразделениями ГосЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники.
ForUm

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