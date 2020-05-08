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По состоянию на 07:00 8 мая в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 33. Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Также за период пандемии выздоровели 52 человека и зарегистрировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 47 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Трое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Подольская городская больница (Одесская область) - 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В Киевской области один работник ВС Украины лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.
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