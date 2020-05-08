За прошедшие сутки, 7 мая, в аэропорту «Борисполь» сотрудники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров, сообщает перс-служба ГПСУ.

В общем осуществлен пропуск граждан из 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и 2 авиарейса из Мадрида.

После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Пассажиры установили мобильное приложение «Дий вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу.

Вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению предыдущими сутками, был несколько увеличенным, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 14 тыс. человек.