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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине коронавируская болезнь подтверждена у 977 детей и 2758 медиков, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На амбулаторном лечении находятся  9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели.
ForUm

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