По состоянию на утро 8 марта в мире зафиксировано 3 917 564 случая коронавируса, в частности 270 720 человек погибли и 1 344 120 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данный Worldometer, сообщает Укринформ.

За сутки было обнаружено 3 920 новых случаев заболевания, 294 человека погибли.

В США зафиксировано 1 292 623 случая COVID-19, в частности 76 928 летальных и 217 250 случае выздоровления.

В Испании и Италии зарегистрировали 256 855 и 215 858 случаев, а в Великобритании 206 715.

В Китае был зафиксирован один новый случай, всего так заболели 82 886 человек, выздоровели 77 993.

Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружили в Мексике — 1 982 (29 616 всего), там же за новые сутки погибло 257 человек. Также более тысячи новых случаев зафиксировали в Пакистане, там сейчас насчитывается 25 837 заболевших.