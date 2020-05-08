Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование, опубликованное в издании Journal of the American Medical Association.

На новый путь передачи заболевания указывают данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю (Китай).

В сперме шести из 38 обследованных больных — или 16 процентах — были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.

Ранее врачи предполагали, что возбудители COVID-19 могут находиться в сперме, как это было в случае с вызывающими лихорадку Зика или Эбола вирусами. Однако ранние тесты 12 заболевших мужчин показали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в образцах спермы. Читайте также Позитивний тест на антитіла до COVID-19 не доводить наявності імунітету – ВООЗ Ученые отмечают, что тесты проводились в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут измениться.

Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте. «Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания», — приводит слова специалистов агентство. Согласно выводу медиков, необходимо не только провести крупные исследования на эту тему, но и выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.