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Глава Миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи, митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк) прокомментировал законопроект №3316 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно преступлений на почве гендерной нетерпимости.

Фото: family.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, его комментарий опубликовали на сайте Миссии.

Митрополит Пантелеимон объяснил, что этот законопроект беспокоит Церковь, поскольку позволит трактовать как призыв к нетерпимости любую акцию в защиту семейных ценностей или проповеди о грехе гомосексуализма.

Владыка Пантелеимон напомнил, что грех содомии глубоко ранит совершающих его людей, они страдают, а потому Церковь не может оставить такого человека без пастырской опеки и выступает против того, чтобы его кто-то обижал.

«Церковь всегда отстаивает достоинство человека, в первую очередь, как Образа Божьего, даже если этот образ и омрачен грехами», – подчеркнул архиерей.

Однако непонятно для чего понятия гендера и сексуальной ориентации в особом статусе вводить в Уголовный кодекс, добавил он. Иерарх также поинтересовался, почему особым образом необходимо защищать права именно гомосексуалистов, а не других незащищенных слоев общества – инвалидов и беженцев, например.

Глава Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи акцентировал внимание и на том, что предложенный законопроект нарушает принцип свободы слова и запрещает христианам называть грех грехом.

«В тот момент, когда Церковь умолкнет и перестанет обличать грех, Она уже будет не Церковью. В конце концов, в Конституции, как известно, закрепленный принцип свободы религиозных убеждений и очень опасной является практика, когда защитить права одних граждан пытаются за счет гарантированных Конституцией прав других граждан», – отметил иерарх УПЦ.

Митрополит Пантелеимон рассказал об учении Церкви о человеке и о вопросах пола. Он напомнил о том, как Книга Бытия описывает бытие Адама и создание Евы, а также объяснил, почему гомосексуальные отношения не раскрывают человека и не дают ему возможность полностью реализовать способность любить.

Владыка Пантелеимон напомнил также и о деструктивных последствиях гомосексуализма – сбоях половой идентификации детей в таких семьях, психологических проблемах и психических заболеваниях, тяге к самоубийствам.

«В заключение хочется напомнить слова святителя Иоанна Златоуста: "Вселенная состоит из государств. Государства из городов, города из семей, а семьи с мужчины и женщины. Хочешь разрушить вселенную – поссорь мужчину и женщину". Что же ждет нас всех, если люди не будут знать кто они – мужчина или женщина? Поэтому мы заявляем: Церковь не призывает к дискриминации кого бы то ни было, но мы должны иметь право грех называть грехом, потому что это наш долг перед Богом, а также перед нашими детьми», - подытожил архиерей.
ForUm

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