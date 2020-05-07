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Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к повреждению постамента на площади Героев Небесной Сотни в Харькове.

По данным облглавка, сообщение о том, что неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию в 10:36.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Информация внесена в Единый учет. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.
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