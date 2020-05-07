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Расследование фактов необоснованного получения из государственного бюджета 543,9 тыс. грн компенсации за аренду жилья народным депутатом Украины VIII созыва завершено, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

6 мая 2020 стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

По данным следствия, экс-нардеп получил неправомерную выгоду в виде права пользования гостиничным номером в ГП «Гостиничный комплекс «Киев», на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, с декабря 2014 года по декабрь 2017 потрачено 543,9 тыс. грн. Весной 2020 экс-нардепу сообщили о подозрении.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Напомним, в декабре 2019-марте 2020 НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн.
ForUm

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