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В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы обнаружили 15 случаев заболевания Covid-19 среди персонала и пациентов, сообщил Офис омбудсмена.

Ранее в больнице обнаружили коронавирус у 49-летней пациентки, которая вскоре умерла.

Всем работникам и пациентам, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, взяли анализы и проведено тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтвержден коронавирус.

Все контактировавшие с больными находятся в изоляции. Отмечается, что тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

4 пациентов с повышенной температурой перевели в инфекционную больницу.

По словам руководителя Волынской областной психиатрической больницы Людмилы Юрко, больница нуждается в защитной одежде. До 1 апреля больница вообще не была ею обеспечена. Из-за реформирования работники больницы получили лишь аванс за апрель 2020 года, сейчас решается вопрос с дополнительным финансированием.  

В свою очередь, областной Департамент здравоохранения сообщил, что проблема будет решена в ближайшее время. Во время разговора с руководителем Департамента здравоохранения Валерием Руцким стало известно, что решается вопрос передачи продуктов питания из детского санатория, деятельность которого приостановлена, в психиатрическую больницу для улучшения питания пациентов.
ForUm

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