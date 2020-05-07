В Киевской области разоблачили банду из пяти участников, которая похищала людей и требовала выкуп, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Пяти лицам сообщено о подозрении по фактам бандитизма, похищения человека и вымогательства (ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, в состав банды входили двое граждан, два действующих сотрудника Национальной полиции Украины и сотрудник Службы безопасности Украины. Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали «будущих потерпевших», изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства.

После похищения они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все деньги. В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму 175 тыс. долларов США.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства указанных лиц правоохранителями выявлено и изъято: денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки «прикрытия», которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по задержанию участников банды проведения прокурорами совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области.

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.