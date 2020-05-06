Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективным открытое в отношении него уголовное производство относительно недостоверного декларирования.

«Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась его регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию», - заявил Рябошапка в комментарии Укринформу.

По его словам, речь идет о заявлении «обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко».

«Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и который мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял», - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификации 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) УКУ в отношении Руслана Рябошапки.

Ранее журналист Валерий Калныш сообщил, что в ВАКС обратился с жалобой один из бывших прокуроров ГПУ, который утверждает, что 14 апреля он по почте отправил главе САП Назару Холодницкому заявление «о совершении Рябошапкой уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366-1, 368 Уголовного кодекса». Суд, рассмотрев жалобу, обязал САП такое производство открыть «по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой».

Рябошапка занимал должность генерального прокурора с 29 августа 2019 года по 5 марта 2020 года.