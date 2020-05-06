На предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, по данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 млрд 349 млн грн средств местных бюджетов.

Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2 млрд 398 млн грн (512 млн грн - государственный бюджет, 1 млрд 886 млн грн - местные бюджеты).

Напомним, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 –летальных, 2097 пациентов выздоровели.