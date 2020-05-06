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Сотрудники Кропивницкого следственного изолятора систематически издевались, били и шантажировали двух задержанных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что по ее поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя вчера в рамках реализации национального превентивного механизма совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения.

По словам Денисовой, во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими лицами, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали. «Синяки и следы от ударов были настолько существенными, что когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическому насилию», - рассказала чиновник.

Как отметила Денисова, по словам потерпевших, непосредственно исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. «Задержанные объяснили, что все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег», - добавила она.

По информации Денисовой, по установленным фактам региональный координатор уведомил прокуратуру Кировоградской области. Сотрудниками прокуратуры осуществлен выезд в пенитенциарное учреждение, проведен опрос задержанных, а также собраны другие материалы, которые будут переданы в Государственное бюро расследований.

 
ForUm

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