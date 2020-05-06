Аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.

Крымчане теперь могут легко прогуляться по дну Симферопольского водохранилища, а само оно больше напоминает потрескавшуюся землю в пустыне.

Вода ушла

Оккупационная власть Крыма признает, что воды там хватит разве что до середины лета. Они уже планировали ввести специальный тариф для 6 городов полуострова: Керчи, Алушты, Евпатории, Сак, Феодосии, Судака. Суть его в том, что чем больше крымчане используют воды, тем больше за нее платят. Но из-за коронавируса «власти» свои намерения отложили.

Сейчас крымские водохранилища выглядят пересохшей пустыней – можно спокойно гулять по дну.

По данным крымских водоканалов, суммарный запас живительной влаги в водохранилищах составлял 113,7 млн кубов, это на 98 млн меньше нормы.

«Я такого еще не помню. Были засухи, но не до такой степени, чтобы до середины водохранилища можно было дойти по дну. Уровень воды падает и в колодцах. Летом нечем будет поливать огороды, а без них мы не проживем», – жалуется житель Симферополя Николай.

Крымский блогер Заир на своем канале в YouTube сообщает, что в начале марта ездил на Симферопольское водохранилище.

«Увиденное меня поразило. Огромные площади, на которых были миллионы кубометров воды, высохли. По дну можно гулять. Симферопольское и Партизанское водохранилища исчезают на глазах», – описывает свои впечатления Заир.

Бить тревогу по поводу исчезновения воды начал и директор известного парка львов «Тайган» Олег Зубков, который в 2014 году предал Украину и открыто перешел на сторону оккупационной власти полуострова.

Правда, Зубков предложил странный выход из ситуации.

«В водохранилищах Крыма сейчас критически малый запас воды. Считаю, что нельзя медлить с вводом режима чрезвычайной ситуации, чтобы уменьшить последствия засухи. К примеру, в Белгородском водохранилище осталось 8 млн кубов воды. Ежесекундно из него происходит сброс 2,5 куба воды в Северо-Крымский канал. Это значит, что вода закончится к концу мая – началу июня. И что будет с обеспечением ею Керчи, Судака, Феодосии, поселков восточного Крыма? Мне кажется, уже сегодня нужно объявить режим ЧС и приостановить подачу воды из водохранилища потребителям. Сегодня у городов есть хоть какие-то запасы в прилегающих небольших искусственных водоемах, а в магазинах много бутилированной продукции. Ныне речь не идет о спасении сельского хозяйства, оно будет просто отдано в жертву стихии. Важно обеспечить население Крыма», – написал в Facebook Зубков.

А туристы публикуют фото Большого каньона Крыма. На Facebook-странице Krymangup пишут, что побывали там в начале апреля. «В это время в Большом каньоне поток воды несет бревна и ворочает камни. А сегодня дно каньона выглядит вот так», – говорится в описании.

Запасаются водой и спорят из-за источников

Жители полуострова запасаются водой еще с весны. У многих на огородах стоят большие бутыли и бочки, куда набирают воду для полива растений.

«Набираем ночью, когда еще напор воды есть. Стараемся накопленное использовать и сразу же обновлять. Думаю, через месяц воды уже не будет вообще. В прошлом году тоже засуха была, у меня погибли огурцы», – жалуется жительница Партенита Ольга Николаевна.

Некоторые уже переселяются в другие места, где хотя бы есть скважины и можно качать воду.

Из-за живительной влаги на полуострове разгораются целые войны. В Бахчисарайском районе жители четырех сел не могут поделить родники. Раньше для полива огородов они использовали два технических водоема. Но их отобрали предприниматели, которые устроили там зону отдыха и предлагают рыбалку.

А вот два родника, из которых берет воду одно село, теперь придется разделить на четыре населенных пункта. И жителей ближнего поселка это не устраивает. Люди готовы пойти на что угодно, лишь бы не потерять чистую воду.

В Симферополе дачникам воду будут подавать по графику – всего два часа в день. Люди ищут выход и предлагают использовать скважины – законсервированные и нерабочие, чтобы как-то пережить засушливое лето.

Местным жителям хватило бы с лихвой

Экс-депутат Верховной Рады и экс-вице-премьер Республики Крым Андрей Сенченко считает, что для коренных жителей полуострова воды достаточно.

«Я не принимаю в расчет российских военных и колонизаторов из российской глубинки, которые туда наприезжали, и тех, кем полуостров сейчас заселили. Я говорю об украинских гражданах, которые там живут. Их 2 миллиона. Есть официальная норма физиологического потребления воды на человека. Например, для Краснодарского края РФ это 48 кубических метров в год. Их хватает на приготовление пищи, принятие ванны, умывание, для санузла, уборки. Округляем, пусть будет 50 кубов», – говорит OBOZREVATEL Сенченко.

Он подсчитывает: в среднем поверхностные стоки, такие как дождь и снег, дают Крыму 1 млрд кубов воды в год, в засушливые годы – 900 млн. Подземные воды, если рационально бурить скважины, могут дать до 500 млн кубов в год. Итого 1,5 млрд кубов воды в год. Это в 15 раз больше потребности.

«Но чтобы воду собирать, оккупантам необходимо вкладывать деньги: строить водопроводы, очистные сооружения. Они этого делать не хотят. Они экономят на жителях Крыма, им лучше тратить деньги на войну», – считает Сенченко.

Также вместо того, чтобы рационально бурить скважины в зависимости от мощности подземных пластов, так называемые власти Крыма и военные бурят их только в 2-3 местах. «Где можно получить 500 кубов воды, получают 200. В результате происходит засоление почвы», – говорит Сенченко.

Он считает – если Украина согласится подавать воду на полуостров, оккупанты в Крыму останутся надолго. А сэкономленные средства они вновь будут тратить на войну с Украиной.