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За прошедшие сутки, 5 мая, в пункте пропуска «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили около сотни украинцев, которые прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия), сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Все пассажиры установили мобильное приложение «Дий вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

В общем вчера пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 12 тыс. человек. Среди въезжавших в Украину были обнаружены два наших соотечественника, которые имели положительные результаты на COVID-2019 при проведении экспресс-теста представителями медицинской службы. Они доставлены в обсервацию в инфекционную больницу Львова.

 

 
ForUm

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