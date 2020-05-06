Тесты на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с «явной клиникой». Большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказала заведующая кафедры инфекционных болезней Университета им. Богомольца Ольга Голубовская. «У нас сейчас огромное количество вирусных пневмоний, в которых отрицательный ПЦР, но явная клиника. Доктора не могут поставить клинический диагноз», – заявила она.

В этом контексте медик пояснила: «Мы разрешили докторам ставить диагноз коронавирусной болезни, только если пациент имеет характерные клинические признаки в очаге заражения, в случае близкого контакта. Но это такое заболевание, что можно инфицироваться и без близкого контакта».

По ее словам, большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА). «Пока у нас не будет внедрена система тестирования с иммуноферментным анализом, мы не увидим истинного количества инфицированных и не сможем диагностировать это заболевание при отрицательном ПЦР», – заявила врач.

В этом контексте Голубовская напомнила о том, что Украина стала пятой страной мира, которая смогла изготовить тест-системы ИФА.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 –летальных, 2097 пациентов выздоровели.