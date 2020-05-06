В больницах Черновцов закончились места для больных коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Алексей Каспрук во время видеообращения на странице в Facebook, передает УНИАН.

«Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Понятно, что места периодически появляются, потому что идет процесс выздоровления людей, черновчан выписывают домой. К сожалению, люди и умирают. Людей переводят из одной больницы в другую, потому что состояние ухудшается или наоборот. Но, в целом можно сказать, что все три больницы, которые мы предусматривали для лечения больных коронавирусом, они уже полностью заполнены», - сказал мэр города.

Он добавил, что ранее в городе никогда не было подобной ситуации, чтобы все больницы были заполнены пациентами. По словам Каспрука, сегодня больных жителей города начала принимать областная больница, но там тоже непростая ситуация. Сейчас для приема пациентов готовят госпиталь ветеранов войны.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки. При этом в Черновицкой области – 1948 больных (175 выздоровели).