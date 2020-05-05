В Конституционный суд поступило представление 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия «достойные условия жизни», которое содержатся в преамбуле Конституции Украины, сообщает пресс-служба КСУ.

«Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений четвертого абзаца преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

В тексте представления отмечается, что основанием для этого конституционного представления является «практическая необходимость в разъяснении и официальной интерпретации положений 4 абзаца преамбулы Конституции Украины в ее связи с другими положениями Основного Закона с целью выяснения, какие условия жизни человека следует считать достойными с учетом социальной направленности экономики государства, а также, что является показателем достойных условий жизни в аспекте главной обязанности государства утверждать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина».