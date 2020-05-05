Более половины опрошенных считают, что Советский Союз вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, свидетельствует опрос Фонда «Демократические инициативы».

Так, с тезисом, что СССР, как и Германия, несет ответственность за начало войны, согласились 56% респондентов.

«Не согласны с этим 24% и еще 20% не определились. В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше неопределенных. Региональные различия составляют не более 19% (на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%», - говорится в результатах опроса.

В то же время около 52% участников разделяют советскую интерпретацию даты 9 мая, считая его днем ​​победы в «Великой отечественной войне». Так в СССР и в части постсоветского пространства называют период Второй мировой войны после нападения Германии на Советский Союз, несмотря на предыдущие мирные договоренности. 32% украинцев считают 9 мая Днем победы всей антигитлеровской коалиции и вклада в нее Украины.

«Для 6% этот день просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%», - отмечают авторы.

День памяти и примирения начали отмечать в Украине с 2015 года во исполнение указа президента. День победы во Второй мировой войне отмечается 9 мая.