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Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Соответствующее приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ, сообщает БЕЛТА.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», - сказал Лукашенко.

«Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», - подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, Минобороны Беларуси намерено провести парад 9 мая в Минске. 

Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.
ForUm

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