По состоянию на утро 5 мая в мире коронавирусом заразились 3 646 265 человек, свидетельствуют данные Worldometers.
Умерли 252 442 человек, выздоровели – 1 200 282 заболевших.
В пятерку стран, где зафиксировано больше всего заражений, входят США (1212900 случаев коронавируса), Испания (248 301), Италия (211 938), Великобритания (190 584) и Франция (169462).
В Украине по состоянию на утро 5 мая подтверждено 12697 случаев COVID-19, из них 366 – за последние сутки.
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