Водолазы Росгвардии готовятся к проведению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Крымского моста, сообщает Интерфакс.
«Водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста», - сказали в ведомстве.
Там добавили, что с начала текущего года водолазы обследовали 894 437 квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.
«Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени», - сообщили в Росгвардии.
Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года.
Крым был незаконно аннексирован Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
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