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Водолазы Росгвардии готовятся к проведению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Крымского моста, сообщает Интерфакс.

«Водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста», - сказали в ведомстве.

Там добавили, что с начала текущего года водолазы обследовали 894 437 квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.

«Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени», - сообщили в Росгвардии.

Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года.

Крым был незаконно аннексирован Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
ForUm

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