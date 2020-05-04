Книга о «гражданской войне» в Украине, написанная от имени русского, появилась в украинском интернет-магазине Yakaboo по ошибке, заявила пресс-служба магазина.

«На витрине нашего онлайн-маркетплейса случайно оказалась книга, которая транслирует идеи и философию, несовместимую с гражданской позицией компании Yakaboo и всех наших читателей и партнеров. Также как и вы, мы расстроены этой ситуацией и приносим всем свои искренние извинения», - сообщается на странице в Facebook.

В компании объяснили, что Yakaboo.ua используют тысячи внешних поставщиков, желающих продать свои книги.

«В Yakaboo работают алгоритмы и правила, цель которых - не допускать к продаже литературу, которая носит антиукраинский и/или антисоциальный характер, и которая направлена ​​против украинской культуры и государственности. Мы провели внутреннее расследование. Менеджер, обязанность которого - проверять новый контент на соответствие требованиям, пропустил публикацию книги, которая не должна была опубликована ни при каких обстоятельствах. Возможно, это было связано с большим объемом входящей информации. Так или иначе, произошел сбой», - заявляеют в магазине.

Как только стало известно о появлении неприемлемой книги, ее сразу же сняли с витрины и отключили продавца от маркетплейса. Ни один экземпляр не был продан.

Работа маркетплейса приостановлена ​​до проведения полного аудита всех процессов и контролей.