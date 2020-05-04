С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его проведения, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Такую возможность предоставлят участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга. Соответствующее письмо МОН направило руководителям учебных заведений сегодня, 4 мая 2020 года.

«Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального перед высшими и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом к населенному пункту, указанному ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность провести тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО», - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребыванию участников. Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав местоположение в прохождении сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Подробная информация о процедуре изменения места прохождения ВНО размещена в «Кабинете руководителя учреждения образования» на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования.