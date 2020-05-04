также в разделеПроисшествия
В ВСУ коронавирусом болеют 48 человек 10
В Украине за сутки коронавирусом заразились 418 человек 73
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 11
Трое военнослужащих ООС получили боевые травмы 11
В Житомирской области ликвидировали три очага пожара 11
Коронавирус: Одесская область опередила Буковину 52
В Ривненской области из-за коронавируса закрыли село 52
Коронавирус в Украине: ситуация на 3 мая 365
Снимал нарушение карантина: полиция Харькова открыла дело из-за нападения на журналиста 27
На Донбассе за сутки боевики 23 раза обстреляли украинские позиции 12
Годовщина трагедии в Одессе: возле Куликова поля произошли столкновения 181
Киберполиция нашла мошенников, которые обманули людей более чем на 3 млн гривен 24
Беспилотник боевиков сбросил гранату на украинских военных 84
При пожаре погибла 79-летняя жительница Житомирской области, которая жгла сухую траву 55
Спасатели еще ликвидируют пожары в Киевской и Житомирской областях 25
На Днепропетровщине упал и загорелся самолет, погибли 2 человека 20
На Донбассе враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ 38
В Украине зафиксировано 455 новых случаев COVID-19 35

В Полтавской области погибло около 600 тыс. кур из-за неисправности вентиляции на Кременчугской птицефабрике в селе Потоки (Кременчугский район).

Как сообщили в Полтавском облуправлении Госпотребслужбы, предварительной причиной массового мора кур названо аварийное отключение электроснабжения на трансформаторной подстанции, в результате чего отключилась система вентиляции на птицефабрике и куры задохнулись, передает УНИАН.

Сегодня во время заседания в мэрии Кременчуга было заявлено, что анализы тушек кур направлены в лабораторию Госпотребслужбы в Киев и будут результаты известны позже. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий на заседании заявил, что яйца с птицефабрики села Потоки, где произошел массовый падеж птицы, уже попали в торговую сеть региона.

Он отметил, что их реализация запрещена представителями Госпотребслужбы.

Мэр призвал кременчужан пока не покупать яйца и куриное мясо этого производителя. «Не все могут знать о запрете, поэтому обращаюсь к кременчужанам не покупать пока яйца. Ждем результатов анализов из Киева и сообщим о них через СМИ дополнительно», - сказал мэр. Мэр Кременчуга также сообщил, что в соцсетях уже пишут, что на птицефабрике – якобы вспышка птичьего гриппа. «Если это будет так, то призываю также пока не покупать курятину. Не ясно, что и как…Может отключение света это для отвода глаз, а там было что-то другое и мясо курицы могут пустить в продажу разными обходными путями… Подождем результатов анализов и узнаем механизм утилизации тушек, который определит районная противоэпизоотическая комиссия. Я думаю, их должны сжечь», - заявил мэр.

Кроме того, из-за этой ситуации часть Кременчуга, которая расположена недалеко от села Потоки, попала в карантинную зону из-за возможного птичьего гриппа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги