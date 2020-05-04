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Международная федерация плавания (ФИНА) сообщила о том, что чемпионат мира-2021 по водным видам спорта, который планировалось провести в Фукуоке (Япония), перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ.

«После обсуждения ситуации с заинтересованными сторонами и получения от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение о переносе обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата мира», - говорится в заявлении президента ФИНА Хулио Маглионе, размещенном на официальном сайте организации.

Сообщается, что турнир пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.

 
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