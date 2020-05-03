В субботу 2 мая было подтверждено инфицирование коронавирусом еще одного пограничника. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, вчера лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у пограничника из Одесской области. У военнослужащего легкое течение болезни.

«В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным», - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что по состоянию на 3 мая коронавирусом болеют 14 сотрудников пограничной службы. При этом 1 военнослужащий выздоровел от заболевания.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.