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Сегодня, 3 мая, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Там отмечают, что в течение пожароопасного периода запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия.

«Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101», — призывают в ведомстве.
ForUm

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