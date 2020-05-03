Сегодня, 3 мая, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
Там отмечают, что в течение пожароопасного периода запрещается:
создавать свалки и сжигать отходы;
посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
заезжать автомобилем в лес;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия.
«Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101», — призывают в ведомстве.
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