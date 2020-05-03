За минувшие сутки еще у 75 медиков в Украине было диагностировано инфицирование коронавирусом.

Об этом на брифинге утром 3 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего в Украине болезнь COVID-19 была выявлена у 2325 медицинских работников. Это 19,5% от общего числа выявленных инфицированных в стране (11 913 случаев).

Степанов также сообщил, что сейчас в Украине проводят почти 8 тыс. ПЛР-тестов в сутки и в ближайшее время это количество планируют нарастить до 10 тыс.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.