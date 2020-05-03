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30 апреля. Картина дня 27

Украинский буксир Яны Капу после возвращения из российского плена и ремонта в Очакове вернулся в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Буксир прибыл своим ходом и пришвартовался самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.

Буксир был сильно поврежден, в частности, главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, а также был потерян спасательный плот.

«Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели — делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи», — сказал Будзило.

20 ноября 2019 года корабли ВМС Украины, захваченные РФ в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, начали прибывать в Очаков Николаевской области.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
ForUm

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