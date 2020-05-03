Первый заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.

По его словам, вирус у него обнаружили в четверг.

Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально – написал Крамаренко.

Он добавил, что самочувствие сейчас нормальное. Замглавы облсовета находится дома на самоизоляции.

Все контактные лица уведомлены и самоизолированы, – добавил Крамаренко, не указав, есть ли среди них руководство Житомирской области.

Ранее на этой неделе в Житомирской области от COVID-19 скончались двое мужчин – 18 и 85 лет.

Напомним, по состоянию на утро 2 мая в Украине коронавирусом заразились 11 411 человек. За минувшие сутки выявили 550 новых случаев. В начала пандемии скончались 279 человек, выздоровели – 1498.