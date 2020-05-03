Полиция Харьковской области сообщает, что Шевченковский райотдел открыл уголовное производство из-за нападения на журналиста Никиту Клыша, который снимал скопление молодых людей возле станции Научная.

«1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором лежали ноутбук, телефон и оружие. По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции», — сообщили в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345−1(угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове избили журналиста Никиту Кныша после того, как он обратился в полицию с просьбой отреагировать на нарушение карантина.

Из-за эпидемии коронавируса до 11 мая в Украине введен карантин.