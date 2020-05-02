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Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, от преступной деятельности 40 мошенников пострадали около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен.

«Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в сети интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты», - говорится в сообщении.
ForUm

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