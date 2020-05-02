Работники шести бригад Тернопольской 2-й подстанции экстренной медицинской помощи 1 мая организовали минуту протеста из-за того, что не получают обещанных доплат. Врачи, фельдшеры и водители вышли на улицу и включили сирены на машинах экстренной помощи.

Об этом сообщает Суспільне.

Участники акции требовали, чтобы им повысили зарплаты втрое, поскольку они работают с потенциально инфицированными на коронавирус пациентами и подвергают риску себя и свои семьи.

По словам врача медицины неотложных состояний Оксаны Оберлейтнер, это средства за март и апрель, которые должны выплачивать медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом:

«Сегодня мы требуем, чтобы нам подняли зарплату втрое за то, что мы все-таки на передовой. И мы не можем знать, с кем мы контактируем. И есть большой риск того, что мы подвергаем себя опасности, работая с возможно инфицированными пациентами. Когда шла речь о борьбе с коронавирусом, шла речь о прибавке в 300 процентов к зарплате всем работникам скорой, но мы получили зарплату, получили платежки — и зарплата предыдущая».

Фельдшер выездной бригады Людмила Иваськив показывает распечатку о заработной плате:

«У меня нет комментариев к этой распечатки, мы не получили ровным счетом никаких доплат, тех, которые нам обещали и которые, считалось, что нам будут платить. Мы получаем очень много рисков, потому что мы обслуживаем все вызовы, в том числе и с коронавирусом».

Врач экстренной медицинской помощи Наталья Фещин рассказывает, как работает во время эпидемии:

«Иногда люди скрывают, что они были в контакте с инфекционными больными, приехавшими из-за рубежа, а иногда и сами не знают, что они являются носителями данной болезни. И поэтому, приезжая на вызов, сталкиваемся с больными, и после этого мы идем в свои семьи. Соседи нас боятся, потому что неизвестно с чем эти больные. И мы получили еще меньшую зарплату за апрель, чем в марте».

Между тем в Тернопольском горсовете сообщили о выплате 10 тысяч гривен премии 303 медицинским работникам города. Речь идет о сотрудниках коммунальной больницы скорой помощи, городской больницы № 2 и 3, детской больницы и Центра первичной медико-санитарной помощи.

В горсовете отметили, что поскольку Центр экстренной помощи является областной структурой, то премии им должен начислять областной совет.

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