Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Украине появится программа социальной защиты, согласно которой ФОПы 1 или 2 групп смогут получить финансовую помощь на ребенка в возрасте до десяти лет.

Об этом он заявил в своем обращении.

«В процессе запуска — одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо — предприниматель первой или второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тысяч семей физических лиц — предпринимателей смогут получить такую помощь», — сказал Зеленский.

Программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены, размер выплат составит около двух тысяч гривен.

Напомним, Зеленский ждет надежный план возвращения к обычной жизни после карантина.