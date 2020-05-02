В субботу, 2 мая, спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов пожаров в Киевской и Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в Житомирской области все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах локализованы. Спасатели предоставляют помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов лесной подстилки, пней и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники.

В Киевской области пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны уже локализованы.

«По состоянию на 8 утра, 2 мая, подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечено 203 человека и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники», - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, пожары уничтожили 5% территории Чернобыльского заповедника.