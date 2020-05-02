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Городской голова Черкасс Владимир Бондаренко заявил, что получил повестку на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Бондаренко опубликовал фотографию вызова на допрос в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Согласно вызову, допрос Бондаренко должен состояться в понедельник, 4 мая.

Напомним, по факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.
ForUm

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