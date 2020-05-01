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Запрет на посещение Афона паломниками продлили до 17 мая. 

Фото: Orthodox Times

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Orthodox Times, согласно решению администрации Святой Горы, запрет не распространяется на работающих на Афоне сотрудников и специалистов, а также преподавателей, студентов и вспомогательный персонал Афонской духовной академии.

Как сообщалось,  Святую Гору Афон закрыли для паломников 19 марта из-за эпидемии коронавируса. Монахам также запретили перемещаться из монастыря в монастырь. 
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