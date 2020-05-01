Действиям городской власти Черкасс, которая накануне практически полностью отменила карантинные ограничения, введенные правительством на территории Украины, будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительных органов.

Об этом заявил на брифинге в городе Черкассы министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Произошедшее вчера в Черкассах, - имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, вплоть до торговых центров, до террас в учреждениях питания - может свести на нет всю ту работу, которая была проделана в течение полутора месяца. Это может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, действиям городских властей будет дана соответствующая оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлены ​​под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут подвергнуться заболевания коронавирусной болезнью», - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в Черкасской области за все время пандемии в Украине подтверждено 296 случаев больных коронавирусной болезнью.

«За сутки дополнительно было 6 человек, которые заболели. Было зарегистрировано 9 погибших от COVID-19. В том числе в Черкасской области сегодня тоже был человек, который умер от COVID-19. И на этом фоне власти Черкасс решили практически полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством на территории Украины для борьбы с коронавирусной болезнью», - возмутился министр.

Он отметил, что все карантинные мероприятия позволили избежать пика заболеваемости коронавирусом в Украине.

«Мы пошли совсем другим путем, чем европейские страны, такие как Испания, Италия, - это комплекс мероприятий, который был введен в Украине. Мы понимаем, что люди устали от карантина. И мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мероприятий уже с 11 мая», - сказал Степанов.

При этом он добавил, что эти смягчения и действия основаны на мнении эпидемиологов, вирусологов.

«11 мая мы будем делать смягчения, поскольку на сегодня это позволяет ситуация. Эти смягчения будут основываться на данных, которые у нас есть, и мы будем уверены, что в будущем эти наши действия не ухудшат ситуацию», - отметил министр.