Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил отправить на доработку законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях» (№2362).

Соответствующее решение комитет принял на заседании 30 апреля, сообщает Укринформ.

«Сейчас мы имеем дополнительную экспертизу Министерства образования, которую получили уже во время карантина, относительно расходов, связанных с этим проектом. Более 56 млн грн будет стоить внесение изменений в этот законопроект. Учитывая то, что эти замечания Министерства образования, нам нужно с ними что-то сделать, поэтому предложение пока заключается в том, чтобы вернуть данный законопроект авторам на доработку, и в ближайшие сроки все-таки вернуться к рассмотрению», - отметил председатель комитета Александр Ткаченко.

Он также подчеркнул, что если данный законопроект касается этого учебного года, то медлить с его рассмотрением не следует.

Напомним, 18 марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики отложил принятие решения по законопроекту №2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государством языке в учебных заведениях» на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция «Слуга народа»). Данный документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против данного законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет ВР и сообщество работников образования.