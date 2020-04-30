В Министерстве здравоохранения предлагают ввести электронную регистрацию лекарственных средств. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает УНИАН.

«Минздрав считает своим приоритетом прозрачный подход к происходящему, освещению всех вещей, всех тех шагов, которые мы осуществляем. Важным направлением является обеспечение пациентов доступными качественными медицинскими препаратами и лекарственными средствами», - заявила она.

«С этой целью, чтобы в Украине был доступ к медикаментам национального производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Министерства здравоохранения обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств», - сказала Микичак.

Минздрав приглашает всех заинтересованных присоединиться к обсуждению соответствующего документа.



