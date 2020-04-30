также в разделеОбщество
Ляшко: Благодаря карантину мы избежали итальянского сценария 16
В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19 26
В ОП заявили, что метро откроют последним из всех видов транспорта 83
Назван витамин, который поможет в борьбе с COVID-19 69
Калиниченко: Благотворительная помощь медицинским учреждениям Закарпатья от Медведчука помогла снизить заболеваемость коронавирусом до минимума 13
Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих 18
«Вы заигрались»: Аваков пригрозил мэру Черкасс за ослабление карантина 49
Полиция завела дело из-за отмены карантина в Черкассах 29
В Запорожье открыли два рынка 20
Степанов: Отмена карантина в Черкассах может привести к катастрофе 82
Степанов: Смягчение карантина начнется с 11 мая 117
На Луганщине ВСУ уничтожили авто боевиков с боеприпасами 66
Венедиктова объяснила, почему не задекларировала квартиру, в которой живет 205
Кабмин начал переговоры со странами ЕС об отправке заробитчан 114
30 апреля. Картина дня 26
Atlas Weekend переносится на 2021 год 16
ГАЗО: Пожары уничтожили 5% территории Чернобыльского заповедника 19
В Харькове взяли под стражу подозреваемую в страшном убийстве дочери 41

В Министерстве здравоохранения предлагают ввести электронную регистрацию лекарственных средств. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает УНИАН.

«Минздрав считает своим приоритетом прозрачный подход к происходящему, освещению всех вещей, всех тех шагов, которые мы осуществляем. Важным направлением является обеспечение пациентов доступными качественными медицинскими препаратами и лекарственными средствами», - заявила она.

«С этой целью, чтобы в Украине был доступ к медикаментам национального производителя и к лучшим продуктам зарубежных производителей, на сайте Министерства здравоохранения обнародован для общественного обсуждения нормативный документ, который позволит осуществлять электронную регистрацию лекарственных средств», - сказала Микичак.

Минздрав приглашает всех заинтересованных присоединиться к обсуждению соответствующего документа.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги