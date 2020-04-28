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Ученые-метеорологи прогнозируют, что 2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США считают, что вероятность того, что текущий год станет самым жарким в истории, сейчас составляет уже 75%, а прогнозируют 99,9%. Также этому способствует и то, что с января 2020 года от Антарктики до Гренландии уже были побиты тепловые рекорды», - говорится в сообщении.

В ряде научно-исследовательских центров Европы и Северной Америки согласны с этим прогнозом.

Отмечается, что нынешний январь уже стал самым теплым - в ряде столиц северных стран даже снега не было.

А в феврале научно-исследовательская база в Антарктике впервые зафиксировала температуру более 20 градусов по Цельсию.

В Гренландии же 26 апреля установлен температурный рекорд для этого месяца - 6°С.

Рекордную жару в этом году пережила Австралия, напоминают ученые.
ForUm

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