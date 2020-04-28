также в разделеПроисшествия
За сутки в ВСУ – 9 новых случаев COVID-19 28
На Закарпатье произошло землетрясение 40
Коронавирусом заразились 1843 украинских медика 11
В Украине уже 9410 человек заболели COVID-19 29
На Житомирщине и в Чернобыльской зоне тушат отдельные очаги пожаров 11
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранены 2 военных 9
Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса в Украине через неделю 62
Под Киевом в общежитии произошла очередная вспышка коронавируса 39
В Ривном на памятнике танкистам написали «слава ДНР» 63
Вспышка COVID-19 произошла в психбольнице на Харьковщине 43
В мире – почти 3 миллиона больных коронавирусом 20
ООС: Боевики стреляли из артиллерии, которую должны были отвести от линии фронта 21
В Украине уже 9009 случаев COVID-19, 864 пациента выздоровели 52
Сгорел грузовик Минобороны: названа причина и имя погибшего солдата 124
В Черновицком СИЗО устроили бунт из-за заключенного с коронавирусом 26
В Броварах подорвали отделение банка 31
На Львовщине сгорел автомобиль Минобороны 71
В Мариуполе резкий скачок заболеваний коронавирусом 84

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексеей Петров подписал распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении ОГА из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса у семи сотрудников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел.

При этом пятеро сотрудников заболели на прошлой неделе.

В ОГА отметили, что контактные лица установлены. Проведена дезинфекция помещений.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги