Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексеей Петров подписал распоряжение об усилении карантинных мероприятий в помещении ОГА из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса у семи сотрудников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел.

При этом пятеро сотрудников заболели на прошлой неделе.

В ОГА отметили, что контактные лица установлены. Проведена дезинфекция помещений.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.