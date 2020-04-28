На Днепропетровщине Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила незаконную схему присвоения государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений Вооруженных сил Украины в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров. Коммерсантам была предоставлена ​​«протекция» в рамках договоров на поставку МО смазочных материалов на общую сумму более 33 миллионов гривен, изготавливаемых подрядчиком по собственным техническим условиям.

Правоохранители задокументировали, что коммерсанты поставили в Вооруженные силы Украины смазочные материалы существенно более низкой категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле. Несмотря на несоответствие условиям качества продукции, поставщики внесли в официальную документацию заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов. Установлено, что только в рамках выполнения одной из сделок коммерсанты нанесли государственным интересам ущерб в размере более чем 1 млн гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами.

Во время проведения обысков у чиновника ВСУ и руководства коммерческой структуры правоохранители изъяли дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. В рамках уголовного производства представителю Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а руководителю коммерческой структуры - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.