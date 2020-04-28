Доставкой средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую до сих пор курировал Офис президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины. Об этом шла речь на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19», - обратился глава государства к министру здравоохранения Максиму Степанову.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

«В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тыс. защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем доставкой всего, что нужно, будет заниматься Минздрав», - отметил Тимошенко.

Степанов сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 тыс. костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.