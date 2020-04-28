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Видеоконференция министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России в рамках «нормандского формата» состоится в четверг 30 апреля.

Об этом 28 апреля во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает hromadske.

«Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии», — заявил Кулеба.

По его словам, потребность в разговоре глав МИД «нормандского формата» «давно назрела».

«Мы видим, что решения парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом», — сказал Кулеба.
ForUm

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