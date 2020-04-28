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На 07:00 28 апреля в Вооруженных силах Украины 53 человека заболели острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 зафиксировано летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 149 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

 
ForUm

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